محمد صلاح في تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورنموث

محمد صلاح امام بورنموث (أرشيفية) كتبت ـ سارة جاب الله: يستضيف فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب الدولي محمد صلاح نظيره بورنموث علي ملعب آنفيلد ، فى تمام الخامسة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج". الإنجليزى الممتاز "البريميرليج". ومن المتوقع أن يبدأ كلوب تشكيل ليفربول كالتالي: في حراسة المرمى: أليسون بيكر في الدفاع: جميس ميلنر، وجويل ماتيب، وفان دايك وروبرتسون في الوسط:فينالدوم، فابينيو، شيردان شاكيرى في الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ساديو مانى ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 62 نقطة متساوياً مع مانشستر سيتي صاحب المركز الأول،بفارق الأهداف، بينما يتواجد بورنموث فى المركز الـعاشر برصيد 33 نقطة.

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