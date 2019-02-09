موعد مباراة الاتحاد والتعاون اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الاتحاد والتعاون كتب – محمد صبحي تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية إلى ملعب الجوهرة المشعة مساء اليوم السبت لمتابعة مباراة الاتحاد والتعاون والتي ستقام في إطار منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين. وستقام مباراة الاتحاد والتعاون في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مصر ، الثامنة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية ، التاسعة والربع بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة. ستنقل مباراة الاتحاد ضد التعاون عبر قناة KSA Sports 1 HD بصوت المعقين الرياضيين فهد العتيبي وسعد يحي كما ستنقل أيضًا عبر تطبيق Dawri Plus 1 HD الحاصل على حقوق بث الدوري السعودي للمحترفين.

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