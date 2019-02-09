الأهلي يصعد موقفه مع اتحاد الكرة للأولمبية

محمود الخطيب كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال أعلن مجلس إدارة الأهلي عقب أجتماعه الطارئ الذي جرى صباح اليوم برئاسة الكابتن محمود الخطيب التقدم بشكوى للجنة الأولمبية المصرية لعدم ألتزام اتحاد الكرة بقرارات الأولمبية المصرية بشكوى للجنة الأولمبية المصرية لعدم ألتزام اتحاد الكرة بقرارات الأولمبية المصريةوالسماح لرئيس الزمالك "الموقوف قانونًا" من قبل ذات اللجنة بممارسة نشاطه وتمثيل ناديه في أجتماع رسمي لمجلس إدارة الاتحاد مع رؤساء الأندية.

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