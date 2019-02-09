مجلس ادارة النادي الاهلي كتب- محمد اللاهوني قرر مجلس إدارة الأهلي في أجتماعه الذي جرى صباح اليوم السبت ودعا إليه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بشكل طارئ التقدم بشكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لأتخاذ اللازم قانونًا حيال الأختراق الصارخ للوائح في أجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية الذي جرى يوم الأربعاء الماضي وعدم الألتزام بقرار "كاف" الذي صدر بحق رئيس للوائح في أجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية الذي جرى يوم الأربعاء الماضي وعدم الألتزام بقرار "كاف" الذي صدر بحق رئيسالزمالك يوم 29-9-2018 بأيقافه عن ممارسة أية نشاط رياضي أو اداري يخص لعبة كرة القدم وسمح الاتحاد له بحضور الأجتماع الرسمي وتمثيل ناديه دون أية ردة فعل من جانب القائمين على منظومة كرة القدم والألتفات إلى بطلان الأجتماع قانونًا ومخالفة قرارات "كاف".

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يشكو اتحاد الكرة لـ"كاف" لانتهاك اللوائح في اجتماع رسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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