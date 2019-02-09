الأهلي: لن نلعب بدون جمهورنا

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وضع مجلس إدارة الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب النقاط فوق الحروف بشأن حضور جماهيره خلال المباريات القادمه.
وأعلن المجلس عقب أجتماعه الرسمي الذي جرى اليوم أن الأهلي لن يخوض أية مباراة قادمة إلا بحضورجماهيره وفقًا للشروط التي تم الأتفاق عليها في السابق ويتم تطبيقها الأن.
وحال قيام اتحاد الكرة بأختيار ملاعب بديله غير مسموح فيها بالحضور الجماهيري للملاعب التي
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