محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي كتب- محمد اللاهوني رفض مجلس إدارة الأهلي في أجتماعه الطارئ اليوم برئاسة الكابتن محمود الخطيب إنتهاك اللوائح والقوانين من جانب اتحاد الكرة في الأجتماع الذي جرى ظهر الأربعاء وجمع مجلس إدارة الاتحاد مع رؤساء الأندية . الاتحاد مع رؤساء الأندية . وقرر الاهلي عدم الأعتراف بأية قرارات تصدر عن اتحاد الكرة أو لجانه المختلفة تأتي نتيجة التوصيات التي تقدم بها رئيس الزمالك في أجتماع الأربعاء الماضي والذي أصبح باطلًا بحضوره لأنه موقوف من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن ممارسة أي نشاط خاص بلعبة كرة القدم لمدة عام. وموقوف أيضًا من قبل اللجنة الأولمبية المصرية.

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي: لن نعترف بأية قرارات تصدر عن توصيات رئيس الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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