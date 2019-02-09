اونلاين | لايف | ليفربول وبورنموث | كورة ستار | كورة أون لاين

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عشاق البريميرليج على موعد مع مباراة قوية، حيث يستضيف ليفربول، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، بورنموث، في الخامسة مساء السبت، في الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

لايف | ليفربول وبورنموث | كورة ستار | كورة أون لاين

ويدخل ليفربول اللقاء متأثرا بتعادله مع وست هام، بهدف لكل منهما، في الجولة الماضية.

ويسعى لاعبو الريدز لاستعادة نغمة الانتصارات للحفاظ على صدارة الدوري.

لايف | ليفربول وبورنموث | كورة ستار | كورة أون لاين ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 62 نقطة، خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق الأهداف، والذي خاض مباراة زائدة عن الريدز، فيما يأتي بورنموث في المركز العاشر بـ33 نقطة.

لايف | ليفربول وبورنموث | كورة ستار | كورة أون لاين ويتربع صلاح على قمة صدارة الهدافين بـ16 هدفا، متفوقا على الجابوني أوباميانج مهاجم أرسنال، بفارق هدف.

تشكيل وغيابات ليفربول

يعاني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، من غيابات عديدة منها شامبرلين، وجو جوميز، ولوفرين للإصابة.

بشرى سارة لكوب

ويعود أرنولد بعد فترة غياب عقب تعافيه من الإصابة، وعانى كلوب من أزمة كبيرة في مركز الظهير الأيمن، واستعان في اللقاءات الماضية بميلنر وهندرسون.

ومن المتوقع أن يبدأ نادى ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

أليسون

آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - ماتيب- أرنولد

كيتا- شاكيري- فينالدوم

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

القناة الناقلة

المباراة ستذاع على beIN SPORTS HD2

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خرج مشجعو مانشستر سيتي من ملعب جوديسون بارك، بعد الفوز على ايفرتون 2/0، وهو الانتصار الذي أعاد لهم صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، ووجهوا هتافاتهم إلى ليفربول صاحب المركز الثاني الذي يقع ملعبه في مواجهة ملعب إيفرتون مباشرة.

ووجّه المشجعون هتافاتهم إلى الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الذي أدلى بتصريحات تلفزيونية حملت قدرًا من العصبية بعد التعادل 1/1 على ملعب وست هام يونايتد الإثنين الماضي.

كانت هذه بالطبع طريقة يحبها جمهور كرة القدم في التشجيع، لكنها كشفت عن شعور ليفربول بالتوتر والعصبية بسبب تصاعد الضغط على الفريق في الصراع على إحراز لقب الدوري.

ولم يُتوَّج ليفربول بهذا اللقب منذ 29 عامًا، وهي مدة شهدت أيضًا فترة طويلة من سيطرة الغريم مانشستر يونايتد على البطولة.

وكان من الممكن أن تنتهي هذه المدة من غياب لقب الدوري في 2014 ومع تشكيلة المدرب بريندان رودجرز التي ضمت لويس سواريز في خط الهجوم. كان ليفربول حينها متقدمًا بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه قبل 3 مباريات فقط من ختام الموسم.

لكن خسارة ليفربول في عقر داره أمام تشيلسي ثم تعادله 3/3 على ملعب كريستال بالاس، صبّت في صالح مانشستر سيتي الذي فاز في آخر 5 مباريات له في ذلك الموسم وحسم اللقب في آخر يوم في البطولة.

وكانت تلك نهاية صادمة ومؤلمة. ورغم أن كلوب أعاد تشكيل الفريق مجددًا منذ ذلك الوقت وقاد ليفربول للتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، فإن هذه الأحداث ظلت حيّة في ذاكرة الجمهور وبعض لاعبي الفريق.

والآن وبعد أن عاد مانشستر سيتي للصدارة لأول مرة منذ الثامن من ديسمبر 2018 ازداد الضغط على ليفربول الذي سيستضيف بورنموث على ملعب أنفيلد بعد غد السبت.

ويبدو ليفربول في حاجة ماسة للفوز وحصد النقاط الثلاث، بعد أن تعادل مرتين على التوالي على ملعبه أمام ليستر سيتي وخارج أرضه أمام وست هام يونايتد.

ولم يسبق لليفربول خوض مباراتين متتاليتين على ملعبه دون انتصار منذ ديسمبر 2017. وخسر ليفربول مرة واحدة فقط أمام بورنموث 3/4 وكانت على ملعب الأخير في 2016.

وفاز فريق المدرب كلوب في آخر 3 مواجهات أمام بورنموث سجل خلالها مجتمعة 11 هدفًا دون أن تهتز شباكه.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث والقنوات الناقلة:

تقام مباراة ليفربول وبورنموث يوم السبت، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة.

وستبقى أمام مانشستر سيتي فرصة التعويض أيّا كانت نتيجة مباراة ليفربول حين يواجه تشيلسي في الدوري في اليوم التالي، وهي المباراة التي وصفها بيب غوارديولا مدرب سيتي بأنها ستكون “اختبارًا رائعًا”.

ويتأخر توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثالث بفارق 5 نقاط فقط عن الصدارة ويبلي بلاءً حسنًا في غياب القائد هاري كين. وحقق الفريق اللندني الفوز في آخر 3 مباريات في الدوري في غياب كين.

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