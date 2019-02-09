اونلاين | fel3arda بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث yalla shoot كورة ستار كورة أون لاين الاسطورة كورة كول Liverpool بث مباشر

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عشاق البريميرليج على موعد مع مباراة قوية، حيث يستضيف ليفربول، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، بورنموث، في الخامسة مساء السبت، في الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء متأثرا بتعادله مع وست هام، بهدف لكل منهما، في الجولة الماضية.

fel3arda بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث yalla shoot كورة ستار كورة أون لاين الاسطورة كورة كول Liverpool بث مباشر

ويسعى لاعبو الريدز لاستعادة نغمة الانتصارات للحفاظ على صدارة الدوري.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 62 نقطة، خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق الأهداف، والذي خاض مباراة زائدة عن الريدز، فيما يأتي بورنموث في المركز العاشر بـ33 نقطة.

fel3arda بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث yalla shoot كورة ستار كورة أون لاين الاسطورة كورة كول Liverpool بث مباشر

ويتربع صلاح على قمة صدارة الهدافين بـ16 هدفا، متفوقا على الجابوني أوباميانج مهاجم أرسنال، بفارق هدف.

تشكيل وغيابات ليفربول

يعاني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، من غيابات عديدة منها شامبرلين، وجو جوميز، ولوفرين للإصابة.

بشرى سارة لكوب

ويعود أرنولد بعد فترة غياب عقب تعافيه من الإصابة، وعانى كلوب من أزمة كبيرة في مركز الظهير الأيمن، واستعان في اللقاءات الماضية بميلنر وهندرسون.

ومن المتوقع أن يبدأ نادى ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

أليسون

آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - ماتيب- أرنولد

كيتا- شاكيري- فينالدوم

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

القناة الناقلة

المباراة ستذاع على beIN SPORTS HD2

fel3arda بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث yalla shoot كورة ستار كورة أون لاين الاسطورة كورة كول Liverpool بث مباشر

تقدم "الوطن"، خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول وبورنموث في إطار مباريات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمكن مشاهدة المباراة، على أرضية ملعب "أنفيلد" الساعة 5:00 مساءً على قنوات "بي إن سبورت 2".

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 62 نقطة، خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق الأهداف، والذي خاض مباراة زائدة عن الريدز، فيما يأتي بورنموث في المركز العاشر بـ33 نقطة.

fel3arda بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث yalla shoot كورة ستار كورة أون لاين الاسطورة كورة كول Liverpool بث مباشر

ويسعى محمد صلاح نجم منتخب مصر لقيادة ليفربول نحو إستعادة نغمة الإنتصارات عبر بوابة بورنموث في المباراة التي تجمع بين الفريقين في الخامسة مساء السبت بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة "البريميرليج".

fel3arda بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث yalla shoot كورة ستار كورة أون لاين الاسطورة كورة كول Liverpool بث مباشر

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة من 25 مباراة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق الأهداف من 26 مباراة.

وتعد هذه المواجهة الرابعة للنجم المصرى محمد صلاح أمام بورنموث بمسابقة الدورى الإنجليزى، بعدما سبق وأن خاض ثلاث مباريات أمام الفريق الذى يحتل حالياً المركز العاشر برصيد 33 نقطة، تمكن خلالها اللاعب المصري من التسجيل ليكون "تميمة حظ" ليفربول في مباراة السبت، وهو ما سنستعرضه سوياً خلال السطور التالية..

بورنموث ضد ليفربول

حل ليفربول ضيفاً على بورنموث ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر النسخة الماضية بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وسجل محمد صلاح هدفاً فى فوز ليفربول على بورنموث برباعية نظيفة، علماً بأن اللاعب المصرى شارك فى هذه المباراة لمدة 71 دقيقة.

ليفربول ضد بورنموث

احتضن ملعب "أنفيلد"، مباراة ليفربول وبورنموث ضمن منافسات الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الموسم الماضي.

وسجل محمد صلاح هدفاً فى فوز ليفربول على بورنموث بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى شهدت مشاركة اللاعب المصرى لمدة 90 دقيقة.

بورنموث ضد ليفربول

قاد النجم المصرى محمد صلاح فريق ليفربول لتحقيق فوز عريض على بورنموث بنتيجة 4 – 0 فى المباراة التى جمعتهما بملعب "فيتنس فيرست"، ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" هذا الموسم.

وسجل محمد صلاح 3 أهداف "هاتريك"، وستيف كوك مدافع بورنموث "خطأ فى مرماه"، بالدقائق 25 و48 و68 و77 من عمر المباراة.