رياضة | أسطورة تشيلسي: ميسي أفضل من رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة تشيلسي: ميسي أفضل من رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإنجليزي جون تيري نجم تشيلسي والمنتخب الإنجليزي السابق عن الأفضل بالنسبة له بين الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي.

ورد تيري عبر حسابه في الإنستجرام على سؤال الأفضل بين ميسي ورونالدو فقال: بالنسبة لي دائمًا ميسي الأفضل لأن موهبته نقية وطبيعية، ولكن أمام أي لاعب ناشئ الفرصة ليعمل بجدية مثل كريستيانو رونالدو ويُصبح نجمًا في عالم كرة القدم.

وأضاف تيري: بالنسبة لي الاثنين ظاهرتين في عالم كرة القدم.

وكان رونالدو وميسي سبق لهما الحصول على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم في خمس مناسبات.

ميسي مهدد بالغياب عن برشلونة أمام أتلتيك بلباو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، مهدد بالغياب عن مواجهة أتليتك بلباو في الليجا مساء الأحد، على ملعب سان ماميس، في الجولة الثالثة والعشرين.

ولم يشارك ميسي في تدريبات برشلونة، بالأمس الجمعة، حيث اكتفى بالتواجد داخل صالة الألعاب الرياضية، لخوض بعض جلسات العلاج الطبيعي، وشارك كبديل في مواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد بكأس ملك إسبانيا.

وقالت صحيفة آس إنه من المحتمل ألا يستدعي المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني للنادي الكتالوني ليونيل ميسي لمواجهة الأحد.

وأضافت الصحيفة أن فالفيردييدرس أن يذهب إلى موقعة سان ماميس بدون ميسي لكي يتعافى من الآلام التي يشعر بها في ساقه اليمنى.

واختتمت الصحيفة أن فالفيردي يمكنه العودة للاعتماد على الفرنسي عثمان ديمبلي بعد تعافيه من الإصابة، حيث تدرب بالأمس بشكل طبيعي مع برشلونة، ومن المتوقع أن يحصل على التصريح الطبي للعب من جديد اليوم السبت.