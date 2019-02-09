رياضة | صدمة جديدة في برشلونة قبل مواجهة أتليتك بلباو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة جديدة في برشلونة قبل مواجهة أتليتك بلباو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، مهدد بالغياب عن مواجهة أتليتك بلباو في الليجا مساء الأحد، على ملعب سان ماميس، في الجولة الثالثة والعشرين.
ولم يشارك ميسي في تدريبات برشلونة، بالأمس الجمعة، حيث اكتفى بالتواجد داخل صالة الألعاب الرياضية، لخوض بعض جلسات العلاج الطبيعي، وشارك كبديل في مواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد بكأس ملك إسبانيا.
وقالت صحيفة آس إنه من المحتمل ألا يستدعي المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني للنادي الكتالوني ليونيل ميسي لمواجهة الأحد.
وأضافت الصحيفة أن فالفيردييدرس أن يذهب إلى موقعة سان ماميس بدون ميسي لكي يتعافى من الآلام التي يشعر بها في ساقه اليمنى.
واختتمت الصحيفة أن فالفيردي يمكنه العودة للاعتماد على الفرنسي عثمان ديمبلي بعد تعافيه من الإصابة، حيث تدرب بالأمس بشكل طبيعي مع برشلونة، ومن المتوقع أن يحصل على التصريح الطبي للعب من جديد اليوم السبت.
راموس يحرج ريال مدريد
رفضت لجنة المنافسات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم الاستئناف المقدم من نادي ريال مدريد برفع البطاقة الصفراء من على القائد راموس والتي حصل عليها في الكلاسيكو الماضي أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا.
ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أنها ليست المرة الأولي التي يتم فيها رفض الاستئناف المقدم من نادي ريال مدريد لرفع البطاقات الصفراء من على القائد راموس.
واشارت الصحيفة، إلى أن لجنة المنافسات رفضت من قبل طلب ريال مدريد برفع البطاقات من على راموس في آخر سبعة مرات تقدمت فيها إدارة النادي بالاستئناف.
واضافت الصحيفة، أنه تم رفض الاستئناف ثلاثة مرات هذا الموسم بعدما حصل راموس على البطاقة الصفراء في مباراتي إسبانيول وريال بيتيس بالدوري والمرة الأخيرة كانت امام برشلونة يوم الأربعاء.
كما أنه تم رفض الاستئناف في الموسم الماضي ثلاثة مرات، وفي موسم 2016-2017 تم رفض استئناف ريال مدريد على البطاقة الحمراء التي حصل عليها راموس أمام برشلونة ليحرج إدارة ناديه للمرة السابعة في رفض الاستئنافات.
قمة نارية بين أتلتيكو وريال مدريد
يستضيف فريق ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد في تمام الساعة الخامسة والربع مساء اليوم على ملعب "واندا متروبوليتانو"، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين للدوري الإسباني.
يتطلع فريق ريال مدريد إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم وحصد نقاط اللقاء الثلاثة لمواصلة مطاردة برشلونة صاحب الصدارة، ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما نجح الفريق في تحقيق الفوز في أخر 4 مباريات لينعش آماله في الحصول على لقب الدوري الإسباني، كما حق تعادلاً بطعم الفوز أمام برشلونة بنتيجة 1\1 في مباراة الكلاسيكو التي جمعتهما الأربعاء الماضي بملعب "كامب نو" في "ذهاب" نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
وعلى الجانب الأخر يأمل فريق أتلتيكو مدريد لتجاوز الهزيمة التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام ريال بيتيس وتحقيق الفوز في مباراة اليوم لتأمين الوصافة والحفاظ على آماله في حصد لقب "الليجا"، ويفتقد أتلتيكو مدريد في مباراة اليوم لجهود دييجو كوستا، وستيفان سافيتش بسبب الإصابة، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة كوكي للسبب ذاته، بينما يغيب عن الريال لاعبه ماركوس يورنتي.
ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة خلف أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة بفارق نقطتين، بينما يتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة.
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