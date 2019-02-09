رياضة | صدمة جديدة في برشلونة قبل مواجهة أتليتك بلباو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة جديدة في برشلونة قبل مواجهة أتليتك بلباو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، مهدد بالغياب عن مواجهة أتليتك بلباو في الليجا مساء الأحد، على ملعب سان ماميس، في الجولة الثالثة والعشرين.

ولم يشارك ميسي في تدريبات برشلونة، بالأمس الجمعة، حيث اكتفى بالتواجد داخل صالة الألعاب الرياضية، لخوض بعض جلسات العلاج الطبيعي، وشارك كبديل في مواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد بكأس ملك إسبانيا.

وقالت صحيفة آس إنه من المحتمل ألا يستدعي المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني للنادي الكتالوني ليونيل ميسي لمواجهة الأحد.

وأضافت الصحيفة أن فالفيردييدرس أن يذهب إلى موقعة سان ماميس بدون ميسي لكي يتعافى من الآلام التي يشعر بها في ساقه اليمنى.

واختتمت الصحيفة أن فالفيردي يمكنه العودة للاعتماد على الفرنسي عثمان ديمبلي بعد تعافيه من الإصابة، حيث تدرب بالأمس بشكل طبيعي مع برشلونة، ومن المتوقع أن يحصل على التصريح الطبي للعب من جديد اليوم السبت.