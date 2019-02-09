رياضة | عاجل.. الأهلي يتمسك بحضور جماهيره ويرفض استبدال مباراة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يتمسك بحضور جماهيره ويرفض استبدال مباراة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع مجلس إدارة الاهلي برئاسة محمود الخطيب النقاط فوق الحروف بشأن حضور جماهيره خلال المباريات القادمة.

وأعلن المجلس عقب اجتماعه الرسمي الذي جرى اليوم، أن الأهلي لن يخوض أية مباراة قادمة إلا بحضور جماهيره وفقًا للشروط التي تم الأتفاق عليها في السابق ويتم تطبيقها الأن.

وحال قيام اتحاد الكرة بأختيار ملاعب بديله غير مسموح فيها بالحضور الجماهيري للملاعب التي سيتم إغلاقها استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية يكون الاتحاد هو المسئول عن الحصول على الموافقات المطلوبة ومن بينها الموافقة الأمنية وأن يتم أخطارنا بالحصول على هذه الموافقات عند الأعلان من جانب اتحاد الكرة عن الملاعب البديلة حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.

الأهلي يرفض أستبدال مباراة بيراميدز في الدوري بلقاء الكأس

حسم مجلس إدارة الاهلي الجدل بشأن أستبدال أحدى مبارياته القادمه في الدوري بمباراة في كأس مصر.

وأعلن مجلس إدارة رفضه القاطع لأستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس أستجابة لضغوط أي طرف، خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أي جهة وهو الأولى بالألتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية.

وإذا كان الأستبدال رغبة نحترمها لطرف أخر ليتفادى مواجهة الأهلي في بطولة الدوري قبل 30 مارس القادم، فمن حقه أن يطلب من اتحاد الكرة تأجيل مباراته مع الأهلي في الدوري إلى مابعد الموعد المشار إليه.

الأهلي يتمسك بأداء مبارياته وفقًا لترتيب جدول الدوري

رفض مجلس إدارة الأهلي الضغوط التي يمارسها البعض لأجراء تعديلات على جدول مباريات الدوري.

أعلن التمسك الكامل بأداء مباريات الأهلي في بطولة الدوري وفقًا للترتيب في جدول الدوري المعلن من جانب اتحاد الكرة حتى يوم 30 مارس المقبل والذي تم إخطار كافة الأندية به في 8 يناير الماضي ولم تكن هناك اعتراضات من أي جانب.

ولم يطلب النادي الأهلي الذي يؤدي مبارياته بشكل مضغوط (مباراة كل 72 ساعة) ويخسر جهود لاعبيه للإصابات أية استثناءات علمًا بأن هذه الفترة لا يتخللها أية مباريات للأهلي في بطولة الكأس حسبما جاء في المكاتبات الواردة إلينا من لجنة المسابقات ونحن نحترمها ونتمسك بها.

الأهلي يقاطع اتحاد الكرة والبطولات العربية

قرر مجلس إدارة الأهلي في أجتماعه الطارئ الذي جرى صباح اليوم برئاسة محمود الخطيب عدم المشاركة في أية أجتماعات كانت رسمية أو ودية لاتحاد الكرة وأن لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم و"فيفا" والميثاق الأولمبي هى الحاكم لعلاقة النادي مع اتحاد الكرة ولجانه المختلفه.

جاء ذلك بسبب إنتهاك الاتحاد للوائح ومخالفته قرارات اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد الأفريقي لكرة القدم والسماح لرئيس الزمالك "الموقوف قانونًا" بحضور الأجتماع الرسمي لمجلس إدارة الأتحاد مع رؤساء الأندية وعدم إتخاذ موقف رادع تجاه تجاوزات رئيس الزمالك "الموقوف قانونًا" بحق ممثل النادي الأهلي في أجتماع الأتحاد مع رؤساء الأندية.

الأهلي يقاطع البطولات العربية

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي مقاطعة البطولات العربية القادمة بسبب الإساءات المتكررة من الرئيس الحالي للاتحاد العربي لكرة القدم بحق مجلس إدارة الأهلي الممثل الشرعي للنادي وأعضاؤه وجماهيره الأمر الذي يسلب الاتحاد العربي مظلته التي من المفترض أن تجمع الأندية العربية على الحب والأحترام المتبادل.

الأهلي يشكو اتحاد الكرة لـ "كاف" لإنتهاك اللوائح في اجتماع رسمي

قرر مجلس إدارة الأهلي التقدم بشكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لأتخاذ اللازم قانونًا حيال الأختراق الصارخ للوائح في أجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية الذي جرى يوم الأربعاء الماضي وعدم الألتزام بقرار "كاف" الذي صدر بحق رئيس الزمالك يوم 29-9-2018 بأيقافه عن ممارسة أية نشاط رياضي أو اداري يخص لعبة كرة القدم وسمح الاتحاد له بحضور الأجتماع الرسمي وتمثيل ناديه دون أية ردة فعل من جانب القائمين على منظومة كرة القدم والألتفات إلى بطلان الأجتماع قانونًا ومخالفة قرارات "كاف".

الأهلي يصعد موقفه مع اتحاد الكرة للأولمبية

أعلن مجلس إدارة الأهلي التقدم بشكوى للجنة الأولمبية المصرية لعدم ألتزام اتحاد الكرة بقرارات الأولمبية المصرية والسماح لرئيس الزمالك "الموقوف قانونًا" من قبل ذات اللجنة بممارسة نشاطه وتمثيل ناديه في أجتماع رسمي لمجلس إدارة الاتحاد مع رؤساء الأندية.