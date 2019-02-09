رياضة | عاجل.. الأهلي يقاطع اتحاد الكرة والبطولات العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يقاطع اتحاد الكرة والبطولات العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة الأهلي في أجتماعه الطارئ الذي جرى صباح اليوم برئاسة محمود الخطيب عدم المشاركة في أية أجتماعات كانت رسمية أو ودية لاتحاد الكرة وأن لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم و"فيفا" والميثاق الأولمبي هى الحاكم لعلاقة النادي مع اتحاد الكرة ولجانه المختلفه.

جاء ذلك بسبب إنتهاك الاتحاد للوائح ومخالفته قرارات اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد الأفريقي لكرة القدم والسماح لرئيس الزمالك "الموقوف قانونًا" بحضور الأجتماع الرسمي لمجلس إدارة الأتحاد مع رؤساء الأندية وعدم إتخاذ موقف رادع تجاه تجاوزات رئيس الزمالك "الموقوف قانونًا" بحق ممثل النادي الأهلي في أجتماع الأتحاد مع رؤساء الأندية.

الأهلي يقاطع البطولات العربية

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي مقاطعة البطولات العربية القادمة بسبب الإساءات المتكررة من الرئيس الحالي للاتحاد العربي لكرة القدم بحق مجلس إدارة الأهلي الممثل الشرعي للنادي وأعضاؤه وجماهيره الأمر الذي يسلب الاتحاد العربي مظلته التي من المفترض أن تجمع الأندية العربية على الحب والأحترام المتبادل.

الأهلي يشكو اتحاد الكرة لـ "كاف" لإنتهاك اللوائح في اجتماع رسمي

قرر مجلس إدارة الأهلي التقدم بشكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لأتخاذ اللازم قانونًا حيال الأختراق الصارخ للوائح في أجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية الذي جرى يوم الأربعاء الماضي وعدم الألتزام بقرار "كاف" الذي صدر بحق رئيس الزمالك يوم 29-9-2018 بأيقافه عن ممارسة أية نشاط رياضي أو اداري يخص لعبة كرة القدم وسمح الاتحاد له بحضور الأجتماع الرسمي وتمثيل ناديه دون أية ردة فعل من جانب القائمين على منظومة كرة القدم والألتفات إلى بطلان الأجتماع قانونًا ومخالفة قرارات "كاف".

الأهلي يصعد موقفه مع اتحاد الكرة للأولمبية

أعلن مجلس إدارة الأهلي التقدم بشكوى للجنة الأولمبية المصرية لعدم ألتزام اتحاد الكرة بقرارات الأولمبية المصرية والسماح لرئيس الزمالك "الموقوف قانونًا" من قبل ذات اللجنة بممارسة نشاطه وتمثيل ناديه في أجتماع رسمي لمجلس إدارة الاتحاد مع رؤساء الأندية.