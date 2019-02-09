رياضة | التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد

راموس يحرج ريال مدريد

رفضت لجنة المنافسات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم الاستئناف المقدم من نادي ريال مدريد برفع البطاقة الصفراء من على القائد راموس والتي حصل عليها في الكلاسيكو الماضي أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أنها ليست المرة الأولي التي يتم فيها رفض الاستئناف المقدم من نادي ريال مدريد لرفع البطاقات الصفراء من على القائد راموس.

واشارت الصحيفة، إلى أن لجنة المنافسات رفضت من قبل طلب ريال مدريد برفع البطاقات من على راموس في آخر سبعة مرات تقدمت فيها إدارة النادي بالاستئناف.

واضافت الصحيفة، أنه تم رفض الاستئناف ثلاثة مرات هذا الموسم بعدما حصل راموس على البطاقة الصفراء في مباراتي إسبانيول وريال بيتيس بالدوري والمرة الأخيرة كانت امام برشلونة يوم الأربعاء.

كما أنه تم رفض الاستئناف في الموسم الماضي ثلاثة مرات، وفي موسم 2016-2017 تم رفض استئناف ريال مدريد على البطاقة الحمراء التي حصل عليها راموس أمام برشلونة ليحرج إدارة ناديه للمرة السابعة في رفض الاستئنافات.

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