رياضة | محمد النني خارج التشكيل المتوقع لأرسنال أمام هيدير سفيلد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد النني خارج التشكيل المتوقع لأرسنال أمام هيدير سفيلد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال، على التشكيل الذي سيخوض مباراة هدرسفيلد تاون اليوم، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الجانرز، مشاركة ميتلاند نيلس في مركز الظهير الأيمن بدلاً من ستيفان ليشنستاينر، كما يعود شكودران موستافي للعب بجوار كوتشليني في قلب الدفاع، وأن يحتفظ المدرب بالإسباني بالدولي المصري محمد النني على مقاعد البدلاء.

ومن المتوقع أن يضم تشكيل أرسنال كل من:

حراسة المرمى: بيرند لينو

خط الدفاع: موستافي - كوتشليني - ميتلاند نيلس - مونريال

خط الوسط: الغيندوزي - توريرا - كولاسيناك - رامسي

خط الهجوم: لاكازيت - أوباميانج