شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وبورنموث بالبريميرليج والان مع التفاصيل

الخليج 365- يستضيف اليوم السبت ليفربول المحترف بين صفوفه النجم المصري نظيره بورنموث على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي. ويهدف الريدز لاستعادة الصدارة بعدما فشل في الفوز خلال أخر مواجهتين بالبريميرليج، حيث تعادل ليفربول مع ليسترسيتي 1 – 1 وويست هام بنفس النتيجة. ويستعرض "السعودية نيوز" التشكيل المتوقع لليفربول. حراسة المرمى: بيكر خط الدفاع: أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبرتسون خط الوسط: فابينيو - هيندرسون - فينالدوم خط الهجوم: ماني - فيرمينو - صلاح يحتل ليفربول المركز الثاني على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة، بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما يتواجد بورنموث في المركز العاشر برصيد 33 نقطة.

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