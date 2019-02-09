شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات ديربي مدريد.. تفوق واضح للملكي والان مع التفاصيل

الخليج 365- يستضيف اليوم الأتلتي جاره الريال في ديربي مدريد الذي يقام على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الأسباني.

وشهد تاريخ مواجهات الفريقين تفوق واضح للفريق الملكي، الذي يسعى لاستمرار تفوقه على الروخي بلانكوس في مواجهة اليوم.

ويستعرض "السعودية نيوز" تاريخ مواجهات الفريقين قبل مباراة اليوم.

يعد هذا الديربي هو رقم 164 في مسابقة الليجا، حيث لعب الفريقين سابقا في 163 لقاء، نجح الملكي في الفوز بـ86 مباراة، بينما اننتصر الأتلتي في 41، وحسك التعادل 36 مواجهة، أحرز ريال مدريد 286 هدف مقابل 215 للأتلتي.

تواجه الفريقين سابقا في 217 مباراة بمختلف البطولات، تمكن الملكي من الفوز في 109 مواجهات، بينما فاز الروخي بلانكوس في 54 وسيطر التعادل على 54 مباراة.

خاض الأرجنتيني دييجو سيمونى مدرب أتلتيكو مدريد 28 ديربى منذ توليه مسئولية تدريب الفريق فى يناير 2012، حقق 9 انتصارات وخسر 10 مباريات وتعادل في مثلهم.