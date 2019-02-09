شكرا لقرائتكم خبر عن ديربي مدريد.. كورتوا وموراتا كيف تبدلت الأمور؟ والان مع التفاصيل

الخليج 365- ستكون الأضواء موجهة على الثنائي ألفارو مواتا لاعب أتلتيكو مدريد وكورتوا حارس ريال مدريد في موقعة اليوم التي تقام ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الأسباني.

وأبرزت صحيفة "ماركا" أن الثنائي سبق له اللعب لكل فريق، بعد أن كان موراتا نجم هجوم الفريق الملكي سابقا قبل الانتقال لتشيلسي، بينما كان كورتوا حارس عرين الروخي بلانكوس قبل الرحيل للبلوز أيضا.

وسلطت الصحيفة الضوء على نهائي دوري الأبطال بلشبونة عام 2014، الذي شهد مشاركة موراتا ليُساهم في دقائق قليله حاسمه عندما إقتربت نهاية المباراه حيث أنه في المجموع لعب 41 دقيقه بإحتساب الاشواط الاضافية.

وتابعت، من الناحية الأخرى لعب كورتوا بقميص الأحمر والأبيض، وفي الدقيقة 93 سقط كباقي زملائه بهدف التعادل المفاجئ من راموس، وبعد دقائق قليله ألفارو إبتسم على جهة الفائز وكورتوا بكى على جهة الخاسر.

وأضافت، في الستامفورد بريدج معقل تشيلسي، عاش كورتوا وموراتا موسم معًا بدون أن يعرفوا أن وجهتهم ستختلف مجدداً لاحقًا وسيواجه بعضهم البعض في ديربي مدريد، كورتوا كحارسًا لريال مدريد والفارو موراتا مهاجمًا لأتليتيكو مدريد .

وأكملت، سيُكتب في التاريخ أنه في عام 2013 لعب تيبو كورتوا بقميص أتليتيكو مدريد على السانتياجو برنابيو وفاز بكأس الملك والأن سيلعب في الواندا ميتروبوليتانو ولكن بقميص ريال مدريد.

وأتمت ماركا، هذه هي كرة القدم وهذه هي الرياضة حيث يوجد قصص مثل قصة كورتوا وموراتا التي أظهرت أن كل شيء يمكنه أن يحدث، لقد تغيرت وتبدلت الأمور.