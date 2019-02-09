شكرا لقرائتكم خبر عن ديربي مدريد.. التشكيل المتوقع للريال وأتلتيكو في مباراة اليوم والان مع التفاصيل

الخليج 365- يشهد الدوري الأسباني اليوم موقعة ديربي مدريد التي تجمع بين الريال وأتلتيكو على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" ضمن منافسات الجولة 23 من الليجا بتمام الخامسة والربع عصرا.

ويأمل الفريق الملكي في مواصلة النتائج الجيدة خلال الفترة الأخيرة، بعدما حققوا 4 انتصارات على التوالي في الليجا، بينما يسعى الأتلتي لتعويض خسارة الجولة الماضية أمام ريال بيتيس.

يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني على جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 44 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث.

يستعرض "السعودية نيوز" التشكيل المتوقع للفريقين في مباراة اليوم.

ريال مدريد

حراسة المرمى: نافاس

خط الدفاع: مارسيلو، راموس، فاران، كارفاخال

خط الوسط: كروس، كاسيميرو، مودريتش

خط الهجوم: جونيور، بنزيما، بيل

أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: خوانفران ، هرنانديز ، خيمينيز ، لويس

خط الهجوم: ليمار، رودري، توماس، كوريا

خط الهجوم: جريزمان، موراتا