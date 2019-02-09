انت الان تتابع بيكهام يدخل تاريخ الدوري الأمريكي بإنشاء تمثال له ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٩ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص

أعلن نادي لوس أنجلوس جالاكسي، الأمريكي، استعداده لإنشاء تمثال خاص لأسطورته الإنجليزية ديفيد بيكهام، خارج ملعب النادي، كنوع من العرفان بالجميل بعد أن قضى 5 أعواما بين صفوفه، رفعت من قيمة وشهرة العلامة التجارية للنادي في سوق كرة القدم، حيث لعب الفتى الذهبي في صفوف جالاكسي في الفترة ما بين عام 2007 وحتى 2013، تخللتها فترة إعارة لنادي ميلان الإيطالي، ووفقًا لشبكة «سكاي سبورتس» البريطانية، اليوم السبت، فإن النادي الأمريكي سيكشف عن تمثال بيكهام قبل المباراة الافتتاحية للفريق أمام فريق شيكاغو.

بيكهام سيصبح أول لاعب من دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم يتم تكريمه بإقامة تمثال له وسيتم الكشف عنه خارج إستاد لوس أنجلوس جالاكسي، قبل المباراة الافتتاحية للفريق، المقرر إقامتها في الثاني من شهر مارس المقبل. ويعد نجم مانشستر يونايتد السابق من أوائل اللاعبين الكبار الذين انضموا للدوري الأمريكي،