انت الان تتابع رسميًا.. الأهلي يشكو الزمالك واتحاد الكرة للكاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٩ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:١١ م

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، شكوى رسمية للاتحاد الإفريقى لكرة القدم "الكاف" ضد رئيس نادي الزمالك، تضمنت التأكيد أن اجتماع الأندية الأخير مع اتحاد الكرة كان رسميًا، وفقًا للخطاب الذى تلقاه النادى من قبل الجبلاية للدعوة للاجتماع، وهو ما يؤكد مخالفة حضور رئيس الزمالك طبقًا للوائح، نظرًا لإيقافه من قبل الاتحاد الإفريقى، كما تضمنت الشكوى عددًا آخر من الانتهاكات التي ارتكبها رئيس مجلس إدارة الزمالك، على حد وصف مسئولي القلعة الحمراء.

واتفق مجلس إدارة الأهلي الذي عقد اجتماعا طارئا بداية من التاسعة صباح اليوم السبت، على تقديم شكوى رسمية لـ"كاف" ضد اتحاد الكرة ورئيس الزمالك، للرد على التجاوزات، وحفظ الحقوق الأدبية والفنية للنادي وقياداته وجماهيره، وذلك بعد حضوره اجتماع رؤساء الأندية. وشهدت الأيام الماضية أزمة في الشارع الكروي المصري