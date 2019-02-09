البريميرليج| ليفربول يسعى لاستعادة الصدارة من السيتي

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يسعى ليفربول لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لاستعادة الثقة قبل مواجهة بايرن ميونخ الألماني في دوري الأبطال ومانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي

تفتتح اليوم السبت، مباريات الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حين يحتضن ملعب ستاد كرافين كوتاج مواجهة مانشستر يونايتد ونظيره فولهام في الثانية والنصف ظهرًا، ويستضيف ليفربول نظيره بورنموث في الخامسة مساء على ملعب آنفيلد، بحثًا عن استعادة الصدارة من مانشستر سيتي، بينما يحل فريق أرسنال ضيفًا ثقيلًا على نظيره هيديرسفيلد، ويستقبل فريق كريستال بالاس نظيره وست هام يونايتد، ويحل إيفرتون ضيفًا على واتفورد، بينما تختتم المواجهات في السابعة والنصف مساء عندما يواجه برايتون نظيره بيرنلي على ملعب فالمر.

ليفربول VS بورنموث يسعى فريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب، لاستعادة الصدارة من جديد، بعدما اختطفها مانشستر سيتى بفوزه فى لقائه المقدم من الجولة السابعة والعشرين، عندما يستقبل فريق بورنموث الباحث عن تعديل أوضاعه في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز. وتشهد تلك الفترة تراجعًا فى نتائج

ليفربول VS بورنموث

يسعى فريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب، لاستعادة الصدارة من جديد، بعدما اختطفها مانشستر سيتى بفوزه فى لقائه المقدم من الجولة السابعة والعشرين، عندما يستقبل فريق بورنموث الباحث عن تعديل أوضاعه في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز. وتشهد تلك الفترة تراجعًا فى نتائج ليفربول بالبريميرليج، حيث تعادل الفريق مع ليستر سيتي ووست هام يونايتد في الجولتين 24 و25 من البطولة على الترتيب، وفقد 4 نقاط فى سباق الصدارة، في ظل النتائج الجيدة التي يقدمها مانشستر سيتي الذي خطف الصدارة في الجولة الماضية. ويبحث الدولي المصري محمد صلاح، عن العودة للتهديف، بعدما توقف عند 16 هدفا فقط، وتأكيد فرصه فى التتويج بلقب هداف البريميرليج للسنة الثانية على التوالى، والابتعاد عن أوباميانج مهاجم أرسنال صاحب الـ15 هدفا، وهارى كين نجم توتنهام وأجويرو هداف السيتى بـ14، أقرب منافسيه. ويمتلك ليفربول سجلا مميزًا أمام بورنموث بعدما حقق الفوز في آخر 3 مواجهات، وسجل خلالها 11 هدفا دون أن تهتز شباكه، وتمكن محمد صلاح من التسجيل في المباريات الثلاث. ويدخل ليفربول اللقاء بـ62 نقطة محتلا بها وصافة ترتيب البريميرليج، بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي، بينما يحتل بورنموث المركز العاشر برصيد 33 نقطة. فولهام VS مانشستر يونايتد يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على نظيره فولهام، الذي يعاني من تراجع نتائجه في البريميرليج، على ملعب "كرافين كوتاج"، من أجل مواصلة الفوز تحت قيادة المدير الفني أولي جونار سولشاير، من أجل الصعود إلى المربع الذهبي المؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا النسخة المقبلة. وحقق الشياطين الحُمر تحت قيادة سولسكاير 9 انتصارات في أول 10 مباريات له مع يونايتد، بعد تولي الفريق خلفًا للبرتغالي المُقال جوزيه مورينيو، لكنه يدرك أن بانتظاره تحديات أصعب إذ يلعب ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وأمام تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الشهر. ويحتل رفقاء بول بوجبا المركز الخامس برصيد 48 نقطة، بينما يأتي فولهام في المركز الـ 19 وقبل الأخير بجدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة. هيديرسفيلد تاون VS أرسنال يحل فريق أرسنال المحترف ضمن صفوفه محمد النني لاعب المنتخب الوطني ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق هيديرسفيلد تاون، في تمام الخامسة من مساء اليوم السبت على ملعب "جالفارم"، ويبحث الجانرز بقيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري، عن تعويض الهزيمة الأخيرة التي تعرض لها من مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف لهدف، في الجولة الـ25، وتعطيل تقدمه في ترتيب الدوري الإنجليزي. ويحتل فريق أرسنال المركز السادس برصيد 47 نقطة بفارق 3 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، بينما يتذيل هيديرسفيلد تاون ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 11 نقطة، بفارق 13 نقطة عن منطقة الأمان لكن المدرب يان زيفرت لا يفكر في احتمال الهبوط طالما ما زالت هناك فرصة للبقاء. وتحدث زيفرت المدير الفني لفريق هدرسفيلد عن المواجهة، قائلًا: قلت منذ البداية إنني ما زلت أؤمن وأعمل على ذلك. أعتقد أن عملنا هو ما يمنحني الإيمان بذلك.. نحن بحاجة إلى الحماس والاجتهاد للمنافسة في تلك المباريات. أريد من اللاعبين الركض كثيرا وقطع مسافات طويلة على أرض الملعب.

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