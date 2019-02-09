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انت الان تتابع سبت كروي ناري.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٩ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ ص
يشهد اليوم السبت، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها عندما يواجه الزمالك نظيره النجوم في السادسة مساءً على ملعب بتروسبورت، وفي الدوري الإنجليزي يستضيف فولام نظيره مانشستر يونايتد، في الثانية والنصف عصرًا، كما يواجه ليفربول بورنموث في الخامسة مساءً، كما سيحل أرسنال ضيفًا على هدرسفيلد في نفس التوقيت، وأيضًا يلعب كريستال بالاس ضد وست هام، كما يواجه واتفورد نظيره إيفرتون، أما في إسبانيا، فسنكون على موعد مع ديربي العاصمة مدريد، بين أتليتكو والريال، وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي:
- الدوري المصري النجوم Vs الزمالك - الساعة السادسة مساء - الدوري الإنجليزي فولهام Vs مانشستر يونايتد - الساعة الثانية والنصف ظهرًا ليفربول Vs بورنموث - الساعة الخامسة مساء واتفورد Vs إيفرتون – الساعة الخامسة مساء كريستال بالاس Vs وست هام يونايتد – الساعة الخامسة مساء هدرسفيلد تاون
النجوم Vs الزمالك - الساعة السادسة مساء- الدوري الإنجليزي
فولهام Vs مانشستر يونايتد - الساعة الثانية والنصف ظهرًا
ليفربول Vs بورنموث - الساعة الخامسة مساء
واتفورد Vs إيفرتون – الساعة الخامسة مساء
كريستال بالاس Vs وست هام يونايتد – الساعة الخامسة مساء
هدرسفيلد تاون Vs أرسنال – الساعة الخامسة مساء
برايتون Vs بيرنلي – الساعة السابعة والنصف مساء- الدوري الإسباني
خيتافى Vs سيلتا فيجو – الساعة الثانية ظهرًا
أتلتيكو مدريد Vs ريال مدريد – الساعة الخامسة والربع مساء
- الدورى الإيطاليفيورنتينا Vs نابولي – السابعة مساء
بارما Vs إنتر ميلان – السابعة والنصف مساء- الدوري الألمانيبايرن ميونخ Vs شالكه – السابعة والنصف مساء- الدوري الفرنسيباريس سان جيرمان Vs بوردو – السادسة مساء
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