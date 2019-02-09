انت الان تتابع إقامة تمثال لبيكام في لوس أنجليس تكريما للاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ديفيد بيكام

سيصبح ديفيد بيكام، قائد منتخب إنجلترا السابق، أول لاعب من دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم يتم تكريمه بإقامة تمثال له وسيتم الكشف عنه خارج استاد لوس أنجليس جالاكسي قبل المباراة الافتتاحية للفريق في الثاني من مارس آذار.

وفي 2007 أصبح بيكام، لاعب وسط مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، أول لاعب أوروبي كبير ينتقل إلى الدوري الأمريكي حيث أحرز اللقب في 2011 و2012 خلال ست سنوات خاض فيها 98 مباراة مع جالاكسي.

وساعد بيكام على زيادة شعبية الدوري ومهد الطريق أمام انتقال عدد كبير من اللاعبين الأوروبيين البارزين في السنوات التالية.

وحاليا يملك اللاعب الإنجليزي البالغ عمره 43 عاما فريق إنتر ميامي الجديد الذي من المقرر أن يلتحق بالدوري الأمريكي في 2020.