رئيس الاتحاد السكندري يلوم مدير الكرة على تصريحاته ضد بيراميدز

وجه محمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري، لوما شديدا لوليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي، عقب تصريحاته الأخيرة، التي انتقد فيها نادي بيراميدز، الذي يملك تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.

وعلم أن رئيس الاتحاد لام وليد صلاح الدين على هذه التصريحات، في ظل حالة الاحتقان الشديدة بالوسط الرياضي المصري في الفترة الماضية، بالاضافة إلى اقتراب موعد حلول النادي السكندري ضيفا على المملكة العربية السعودية، لمواجهة الهلال بمنافسات كأس زايد.

وكان تركي اّل الشيخ، مالك بيراميدز، شن هجوما، منذ ساعات، على مدير الكرة بالاتحاد السكندري، بعد تصريحاته الأخيرة.

وألمح صلاح الدين أن بيراميدز أحد أندية الدوري المحلي التي تطبق "نظرية المؤامرة"، كما أبدى اعتراضه على خوض بيراميدز مواجهة الداخلية نهارا بعكس معظم الأندية.

فرد آل الشيخ عبر حسابه بـ"فيس بوك"، على وليد صلاح الدين بكتابة "أين تكافؤ الفرص؟ أنا أنافس فريقان (الأهلي والزمالك)، لا يلعبان بملعب الداخلية".

وأكد آل الشيخ، أن وليد صلاح الدين، يريد أن "يظهر بمظهر الشجاع"، موجها العتاب لمحمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري.