تعرف على مواعيد أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يشهد اليوم السبت 9 - 2 - 2019 العديد من المباريات فى مختلف الملاعب العالمية على رأسها مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد فى الجولة الـ 23 من الدورى الإسبانى. مواعيد مباريات الدورى الإنجليزى والقنوات الناقلة فولهام Vs مانشستر يونايتد - الساعة الثانية والنصف ظهرا على قناة beIN SPORTS HD 2 ليفربول Vs بورنموث - الساعة الخامسة مساءا على قناة beIN SPORTS HD 2 واتفورد Vs إيفرتون – الساعة الخامسة مساءا على قناة beIN SPORTS HD 8 كريستال بالاس Vs وست هام يونايتد – الساعة الخامسة مساءا على قناة beIN SPORTS HD 7 هدرسفيلد تاون Vs أرسنال – الساعة الخامسة مساءا على قناة beIN SPORTS HD 2 برايتون Vs بيرنلي – الساعة السابعة والنصف مساءا على قناة beIN SPORTS HD 7 مواعيد مباريات الدورى الإسبانى والقنوات الناقلة خيتافى Vs سيلتا فيجو – الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN SPORTS HD 3 أتلتيكو مدريد Vs ريال مدريد – الساعة الخامسة والربع مساءا على قناة beIN SPORTS HD 3 مواعيد مباريات الدورى الإيطالى والقنوات الناقلة فيورينتينا Vs نابولى – الساعة السابعة مساءا على قناة beIN SPORTS HD 4 بارما Vs انتر ميلان – الساعة السابعة والنصف مساءا على قناة beIN SPORTS HD 4 مواعيد مباريات الدورى الألمانى والقنوات الناقلة بوروسيا دورتموند Vs هوفنهايم – الساعة الرابعة والنصف مساءا على قناة beIN SPORTS HD 5 لايبزيج Vs اينتراخت فرانكفورت – الساعة الرابعة والنصف مساءا على قناة beIN SPORTS HD 5 بايرن ميونخ Vs شالكه – الساعة السابعة والنصف مساءا على قناة beIN SPORTS HD 5 مواعيد مباريات الدورى الفرنسى والقنوات الناقلة باريس سان جيرمان Vs بوردو – الساعة السادسة مساءا على قناة beIN SPORTS HD 6 مواعيد مباريات الدورى السعودى والقنوات الناقلة الرائد Vs الوحدة – الساعة الثالثة عصرا على قناة KSA SPORTS الفتح Vs الشباب – الساعة الخامسة مساءا على قناة KSA SPORTS الاتحاد Vs التعاون – الساعة السابعة والربع مساءا على قناة KSA SPORTS مواعيد مباريات الدورى المصرى والقنوات الناقلة النجوم Vs الزمالك - الساعة السادسة مساءا على قناة ON SPORT

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