شكرا لقرائتكم بعد جلسة عبد الحفيظ.. معلول يرحب بتمديد عقده مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى جلساته مع التونسى على معلول ظهير أيسر الفريق، لبحث ملف تمديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، حيث طلب مدير الكرة من على معلول تحديد طلباته لتجديد عقده لمدة موسمين جديدين.

ورحب على معلول بتمديد عقده مع الأهلى بشكل مبدئى فى ظل ارتياحه الشديد مع الفريق الأحمر، وتأقلمه الواضح مع زملائه وارتباطه بجماهير الأهلى، ورغبته فى تحقيق البطولات مع القلعة الحمراء، لكن فى نفس الوقت طلب على معلول تقديره بالشكل الذى يلائم عطائه للفريق الأحمر.