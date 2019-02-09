شكرا لقرائتكم رسمياً.. الأهلي يشكو رئيس الزمالك للكاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل مسئولو الأهلي شكوى رسمية للإتحاد الافريقي الكاف ضد رئيس الزمالك، والتي تضمنت التأكيد علي أن اجتماع الأندية الأخير مع إتحاد الكرة كان رسمياً وفقاً للخطاب الذى تلقاه النادي للدعوة للاجتماع، وبالتالى يكون حضور رئيس الزمالك له مخالف للوائح، نظراً لإيقافه من قبل الإتحاد الأفريقى كما تضمنت الشكوي عدد اخر من انتهاكات رئيس الزمالك على حد وصف مسئولو الأهلي.

ويعقد مجلس الأهلي في الوقت الحالي اجتماعا طارئا لمناقشة أحداث اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية الأربعاء الماضى والرد على التجاوزات، وحفظ الحقوق الأدبية والفنية للنادي وقياداته وجماهيره.

ويشترط الاتحاد الإفريقي لفرض عقوبة جديدة على رئيس الزمالك توافر خطاب يفيد بأن الاجتماع رسمياً، بالإضافة لتقدم أحد الأندية بشكوى رسمية وهو ما ينوى الأهلى فعله وهو ما فعلته الإدارة الحمراء.