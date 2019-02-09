شكرا لقرائتكم أخبار مانشستر يونايتد.. الشياطين الحمر مهدد بافتقاد 6 لاعبين أمام فولهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادى مانشستر يونايتد قد يخوض مواجهة فولهام فى الثانية والنصف ظهر اليوم، بدون 3 لاعبين، بملعب "كرافين كوتاج" ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

قالت صحيفة "مانشستر إيفينيج نيوز" أن بعثة الفريق التى دخلت معسكر مغلق أمس شهدت غياب 3 لاعبين وهم فيكتور ليندلوف وأندرياس بيريرا وفريد، حيث من المتوقع أن يغيب الثلاثى عن مانشستر يونايتد ضد فولهام اليوم.

كما يغيب الثلاثى المصاب ماركوس روخو وماتيو دارميان وأنطونيو فالنسيا، ولم ينضما إلى بعثة الفريق التى سافرت إلى لندن أمس عبر القطار.

ويسعى مانشستر يونايتد لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي والمؤهل للنسخة القادمة من مسابقة دوري أبطال أوروبا عندما يحل ضيفاً على فولهام في الثانية والنصف ظهر اليوم بملعب "كرافين كوتاج".

ويحتل فولهام المركز الـ 19 وقبل الأخير برصيد 17 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 48 نقطة في جدول ترتيب المسابقة.

مانشستر يونايتد يغادر إلى لندن بالقطار غادر فريق مانشستر يونايتد إلى العاصمة البريطانية لندن بالقطار، وذلك من أجل خوض مواجهة فولهام غدا السبت فى افتتاح الجولة الـ 26 من الدورى الإنجليزى.