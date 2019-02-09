شكرا لقرائتكم هنا الأهلي.. لاسارتي يغلق صفحة الحدود.. وهاني جاهز لمباراة سيمبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي محاضرة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق مران الفريق الأحمر الصباحي اليوم السبت على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وطالب لاسارتي من لاعبيه إغلاق صفحة مباراة حرس الحدود بالأمس، والتركيز في المباراة المقبلة أمام سيمبا التنزاني، كما طالبهم في التركيز في الدقائق الأخيرة من المباريات وعدم التهاون وهي الآفة التي ظهرت مؤخرآ.

فيما غاب حسام عاشور لاعب وسط الفريق عن المران بعد تعرصه للإصابة بشد في منشأ العضلة الأمامية خلال مباراة الأهلي أمس أمام حرس الحدود، حيث خرج بين شوطي المباراة وحل زميله كريم نيدفيد بديلا له.

فيما، انتظم محمد هاني لاعب الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم السبت والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وكان محمد هاني قد غاب عن المشاركة مع الأهلي في مباراة حرس الحدود أمس، كما غاب عن المشاركة في المران على مدار اليومين الماضيين بسبب الإجهاد.

وكان الأهلي قد فاز أمس على حرس الحدود بهدف نظيف أحرزه حمدي فتحي في الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي للسفر إلى تنزانيا مستء اليوم السبت، استعدادا لمواجهة سيمبا يوم الثلاثاء المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.