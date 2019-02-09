شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد محمد هانى قبل مواجهة سيمبا التنزانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم محمد هاني، لاعب الأهلي، فى المران الجماعى للفريق الأحمر اليوم، السبت، على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وكان محمد هاني قد غاب عن المشاركة مع الأهلي فى مباراة حرس الحدود أمس، كما غاب عن المشاركة فى المران على مدار اليومين الماضيين بسبب الإجهاد.

وكان الأهلي قد فاز أمس على حرس الحدود بهدف نظيف أحرزه حمدى فتحى فى الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

ويستعد الأهلي للسفر إلى تنزانيا مساء اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة سيمبا الثلاثاء المقبل فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.