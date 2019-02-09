شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب ومحافظ الجيزة يشهدان ختام مهرجان أنشطة طلاب المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيرة، اليوم السبت، ختام مهرجان الأنشطة المتنوعة لمبادرة "متميزة يا جيزة بالقيم والرياضة والفنون" بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، بمشاركة مجموعة من طلاب وطالبات المدارس التعليمية بمحافظة الجيزة.

وتفقد وزير الشباب ومحافظ الجيزة الفعاليات والأنشطة المقامة بالمدينة التعليمية، ومنها المخيم الكشفى، ومباراة كرة قدم، وعروض رياضية فى الكاراتيه والتايونكوندو، ومعرض للحرف اليدوية والرسم والفنون، ومعرض الأنشطة التربوية لطلاب المدارس.

من جهته، قال وزير الشباب والرياضة، "إن المبادرة تؤكد تفاعل العديد من الجهات لنشر الرياضة وغرس قيم الولاء والانتماء لدى النشء والشباب من خلال الأنشطة المنفذة"، مقدما الشكر لوزارة التربية والتعليم ومحافظة الجيزة على المبادرة التى تضم العديد من الأنشطة التى تساعد على تكوين الشخصية الإيجابية لدى الطلاب".

وأكد صبحي استمرار التعاون لتنفيذ مثل هذه الأنشطة فى الفترة المقبلة داخل المدارس، مشيرا إلى أن ختام المبادرة اليوم يأتى بالتزامن مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئاسة الاتحاد الأفريقى تأكيدا على ريادة مصر ومسيرة التنمية والانطلاق التى يقودها السيد الرئيس في كافة المجالات.

من جهته، أكد محافظ الجيزة أن الهدف من المبادرة جذب الشباب لممارسة مختلف الأنشطة والفنون والرياضة، وتعد بداية قوية للعديد من الفعاليات خلال الفترة المقبلة مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم.