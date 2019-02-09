سوبر كورة.. وصلة هزار بين لاعبى الأهلى و"أمح" فى مران الفريق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران الأهلي اليوم، السبت، حضورد أمح أحد مشجعى القلعة الحمراء والمقرب من نجوم الكرة المصرية قبل السفر إلى تنزانيا. لقراءة التفاصيل ومشاهدة الفيديو اضغط هنا

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