شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى يحذر لاعبى الأهلي من التهاون.. وغياب حسام عاشور عن المران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلي، محاضرة مع لاعبى فريقه قبل انطلاق المران الصباحى اليوم السبت على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وطالب لاسارتى من لاعبيه إغلاق صفحة مباراة حرس الحدود بالأمس، والتركيز فى المباراة المقبلة أمام سيمبا التنزانى، كما طالبهم بالتركيز فى الدقائق الأخيرة من المباريات وعدم التهاون، وهى الآفة التى ظهرت مؤخراً.

فيما غاب حسام عاشور، لاعب وسط الفريق، عن المران بعد تعرصه للإصابة بشد فى منشأ العضلة الأمامية خلال مباراة الأهلي أمس أمام حرس الحدود، وخرج بين شوطى المباراة وحل زميله كريم نيدفيد بديلا.

ويستعد الأهلي للسفر إلى تنزانيا مساء اليوم السبت، استعدادا لمواجهة سيمبا الثلاثاء المقبل فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.