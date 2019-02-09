شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل مفاوضاته لتمديد عقد على معلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، جلساته مع التونسى على معلول ظهير أيسر الفريق لبحث ملف تمديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، وطلب مدير الكرة من معلول تحديد طلباته لتجديد عقده لمدة موسمين جديدين.

ورحب على معلول بتمديد عقده مع الأهلى بشكل مبدئى، فى ظل ارتياحه الشديد مع الفريق الأحمر، وتأقلمه الواضح مع زملائه وارتباطه بجماهير الأهلى، ورغبته فى تحقيق البطولات مع القلعة الحمراء، لكن فى نفس الوقت طلب على معلول تقديره بالشكل الذى يلائم عطائه للفريق الأحمر.