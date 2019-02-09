شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشكو رئيس الزمالك للكاف.. رسمياً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل مسئولو الأهلي شكوى رسمية للاتحاد الأفريقى "الكاف" ضد رئيس الزمالك، تضمنت التأكيد أن اجتماع الأندية الأخير مع اتحاد الكرة كان رسمياً، وفقاً للخطاب الذى تلقاه النادى للدعوة للاجتماع، وبالتالى يكون حضور رئيس الزمالك مخالفاً للوائح، نظراً لإيقافه من قبل الاتحاد الأفريقى، كما تضمنت الشكوى عدداً آخر من انتهاكات رئيس الزمالك، على حد وصف مسئولى الأهلي.
ويعقد مجلس الأهلي، فى الوقت الحالى، اجتماعاً طارئاً لمناقشة أحداث اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية الأربعاء الماضى، والرد على التجاوزات، وحفظ الحقوق الأدبية والفنية للنادى وقياداته وجماهيره.
ويشترط الاتحاد الأفريقى لفرض عقوبة جديدة على رئيس الزمالك توافر خطاب يفيد بأن الاجتماع رسمى، بالإضافة لتقدم أحد الأندية بشكوى رسمية وهو ما فعلته الإدارة الحمراء.
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