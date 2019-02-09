تركي آل الشيخ مهاجماً قائد الأهلي الأسبق: "عاوز تقول كلمتين وخلاص وتبان شجاع؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

هاجم تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز وليد صلاح الدين قائد الأهلي السابق ومدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري على خلفية تعقيب الأخير على مباراة الحرس والأهلي.

وفاز الأهلي مساء أمس، الجمعة، على حرس الحدود بهدف نظيف فى مباراة شهدت قرارات تحكيمية مثيرة للجدل كان بطلها حكم الساحة محمد معروف والحكم الخامس حسن السندبيسي.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" : فين تكافؤ الفرص لما أكون بنافس و الاتنين المنافسين مش بيلعبوا فى إستاد الداخليه و انا لا وليه عاوز تقول كلمتين وخلاص وتبان شجاع ؟! عتابي مش عليك عتابي على للمحترم مصلحي.

وكان وليد صلاح الدين قد استنكر الهجوم على التحكيم المصري مشيراً إلى أن الأخطاء ورادة وذلك عقب دقائق من تساؤل آل الشيخ حول عمل حسن السندبيسي فى احدي الأكاديميات التابعة للنادي الأهلي.

والغي الحكم محمد معروف هدفاً للحرس فى مرمى الأهلي بناء على اشارة من الحكم الخامس حسن السندبيسي لتنتشر صور منسوبة للحكم عقب المباراة تفيد بأنها يعمل فى احدي الأكاديميات التابعة للنادي الأهلي.

ونفى السندبيسي هذه الصورة مشدداً على أنه لم يسبق له العمل إطلاقًا لدى النادي الأهلي، وأن حسابه على موقع "فيسبوك" تعرض للسرقة

وقال السندبيسي في تصريحاته لـ"لمصراوي" مساء أمس، الجمعة: "لم أعمل لدى الأهلي من قبل، تلك الصورة المتداولة لي حاليًا قديمة وكانت في أحد الأكاديميات الخاصة غير التابعة للنادي الأهلي."