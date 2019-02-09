مُهاجم المصري ينتقل إلى الجيش البوركيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي: عاد مُهاجم المصري البورسعيدي أريستيد بانسي، مرة أخرى إلى دوري بلاده في بوركينا فاسو عبر بوابة نادي الجيش. ولم يُقيد المصري مهاجمه البوركينابي أريستيد بانسي، صاحب الـ 33 سنة، بقائمته للموسم الجاري؛ لإصابة اللاعب بقطع في وتر أكيليس. وتُعد عودة بانسيه لدوريه الأولى بعد 15 سنة من الاحتراف بدوريات أوروبية وعربية. يُذكر أن بانسيه قد شارك مع المصري في 19 مباراة بالوسم 2017/2018؛ حيث سجل 8 أهداف وصنع 3 لزملائه خلال 1319 دقيقة.

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