الزمالك يوضح سبب استبعاد النقاز من مباراة النجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي: أفاد موقع الزمالك الرسمي، أن المدير الفني لفريقه كريستيان جروس، فضل إراحة التونسي حمدي النقاز مدافع الفريق من قائمة مباراة النجوم إف سي. ويلتقي الزمالك نظيره النجوم في السادسة مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ 21 من منافسات بطولة الدوري. أشار الموقع الرسمي للزمالك، إلى أن طبيب الفريق فضل إراحة النقاز؛ لشعوره بالآلام في القدم. وبالموسم الجاري شارك حمدي النقاز مع الزمالك في 9 مبارايات ببطولة الدوري بمعدل لعب 810 دقيقة؛ حيث صنع هدفًا لزملائه. وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت لصالح النجوم الذي فاز بهدف نظيف سجله لاعبه صلاح أمين. ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة، بينما يحتل النجوم المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة.

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