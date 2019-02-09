شكرا لقرائتكم محمد صلاح الهداف التاريخي لمواجهات ليفربول وبورنموث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتصدر محمد صلاح نجم منتخب مصر قائمة الهدافين التاريخيين لمباريات ليفربول وبورنموث بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويلتقي ليفربول مع بورنموث في الخامسة مساء اليوم بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل 5 أهداف في ثلاث مباريات خاضها ضد بورنموث، ليعتلي قائمة الهدافين التاريخيين لمباريات ليفربول وبورنموث بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتفوق محمد صلاح على زميله البرازيلي فيرمينو الذي يحتل المركز الثاني قائمة الهدافين التاريخيين لمباريات ليفربول وبورنموث برصيد 3 أهداف.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة من 25 مباراة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق الأهداف من 26 مباراة، بينما يحتل بورنموث المركز العاشر برصيد 33 نقطة.