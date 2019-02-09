شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وبورنموث.. صلاح يقود هجوم الريدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح نظيره بورنموث في الخامسة مساء اليوم بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة من 25 مباراة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق الأهداف من 26 مباراة، بينما يحتل بورنموث المركز العاشر برصيد 33 نقطة.

ويغيب عن صفوف ليفربول في مباراة اليوم، ديان لوفرين وجو جوميز بسبب الاصابة، في سيأتي بورنموث إلى ملعب "أنفيلد"، محرومًا من خدمات مهاجمه كالوم ويلسون المصاب في ركبته وديفيد بروكس المصاب في كاحل القدم، وتحوم الشكوك حول مشاركة جيفيرسون ليرما في المباراة لعدم تعافيه الكامل من إصابته في كاحل القدم أيضًا، فيما لن يكون بإمكان كلاين لعب المباراة طبقًا لشروط إعارته من ليفربول.

وفيما يلي التشكيلة الاساسية المتوقعة لناديا ليفربول وبورنموث وفقاً لصحيفة "الجارديان" البريطانية.