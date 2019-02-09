شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يبدأ مناقشاته فى حضور الخطيب قبل الاجتماع الطارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مجلس ادارة النادي الأهلي حالياً مناقشاته فى حضور أعضاء مجلس الإدارة ومحمود الخطيب رئيس النادى بمقر النادى بالجزيرة. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأهلي اجتماعاً طارئاً فى الرابعة عصراً لمناقشة أحداث اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية الأربعاء الماضى، والرد على ما حدث خلاله، وحفظ الحقوق الأدبية والفنية للنادى وقياداته وجماهيره.

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