شكرا لقرائتكم خبر عن دروجبا لـ"سوبر كورة": التحكيم بيجامل الأهلى.. وتوتى افتكرنى نجم تشيلسى بجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث أحمد حسن دروجبا، نجم الأهلى وغزل المحلة السابق، عن مشواره مع كرة القدم ومسيرته منذ انطلاقته مع الكرة وحتى اعتزاله المبكر بسبب أحداث ثورة يناير، والحديث عن تجربته مع الأهلى التى تعد نقطة تحول فى مشواره الكروى. لقراءة الحوار بالكامل وأبرز تصريحات دروجبا اضغط هنا..

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