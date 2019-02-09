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قصة صور.. القناص والكابيتانو والثعلب 5 نجوم خطفوا لقب "دنجوان" الكرة

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الخليج 365 بلس
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

خطفوا قلوب المعجبات داخل الملعب وخارجه، 5 نجوم في عالم الساحرة المستديرة داعبوا كرة القدم، فأسروا قلوب الجماهير، وشهد المستطيل الأخضر على تاريخهم الحافل بالانجازات .

عماد متعب، حسام غالي، علي ماهر، أشرف قاسم، و حازم أمام نجوم عرفهم المستطيل الأخضر وتألقا مع القطبين، ليصبحوا محور اهتمام جماهير الساحرة المستديرة والفتيات بشكل خاص.

الخليج 365 يسلط الضوء على "دنجوانات" الكرة المصرية في الصور التالية:

 

اشرف قاسم
اشرف قاسم

 

الثعلب الصغير
الثعلب الصغير

 

الكابيتانو 2
الكابيتانو 

 

حازم امام
حازم إمام

 

حازم مامام وسيلفى مع الجماهير
حازم مامام وسيلفى مع الجماهير

 

حازم
حازم

 

حسام غالى
حسام غالى

 

على ماهر
على ماهر

 

عماد متعب
عماد متعب

 

غالى 2
غالى 

 

غالى
غالى

 

قاسم
قاسم

 

قسام
قاسم

 

ماهر
ماهر

 

متعب مع الاهلى
متعب مع الاهلى

 

متعب مع المنتخب
متعب مع المنتخب

 

متعب
متعب

 

نجم الاهلى السابق على ماهر
نجم الاهلى السابق على ماهر

 

نجم الاهلى السابق
نجم الاهلى السابق

 

نجم الزمالك
نجم الزمالك

 

هداف الاهلى
هداف الاهلى

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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