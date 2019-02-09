الأهلي يجهز مفاجأة لرئيس الزمالك في اجتماع طاريء

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة اجتماعا طارئا اليوم السبت بعدما دعا له منذ يومين عقب اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية.

ويأتي الاجتماع لمناقشة انتهاك اللوائح الذي جرى في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية الأربعاء الماضي والرد على التجاوزات وحفظ الحقوق الأدبية والفنية للنادي وقياداته وجماهيره.

وحسبما أفادت مصادر للوطن سيورت فان الاجتماع سيكون بصدد مفاجأة لرئيس نادي الزمالك ، وذلك من خلال تقديم شكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” ضد رئيس القلعة البيضاء، لتكون ردا قويا على تجاوزه في حق النادي الاهلي مؤخرا

ومن المنتظر أن يعلن النادي الأهلي عن هذا القرار بشكل رسمي في اجتماعه الطارئ لمناقشة الأحداث التي وقعت في اتحاد الكرة.

ويدعم الأهلي شكواه بأن الاجتماع الذي دعا له اتحاد الكرة مع الأندية كان رسميا، وهو ما يعني أنه سيتم تطبيق عقوبة جديدة على رئيس الزمالك، لأنه سبق أن تم إيقافه من قبل الاتحاد الإفريقي.

يذكر أن الكاف سبق واشترط أن يكون الاجتماع الذي دعا له اتحاد الكرة المصري رسميا، من أجل فرض عقوبة جديدة على رئيس الزمالك.