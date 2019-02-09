زيارة نيمار لرامون كوجات لا تعني أي شيء لبرشلونة

ظهر الدولي البرازيلي “نيمار جونيور” في مدينة برشلونة نهاية الأسبوع الماضي لمتابعة حالة كاحله مع الطبيب الشهير “رامون كوجات”، لتنتشر التساؤلات عن محاولة عودته إلى صفوف العملاق الكتالوني من جديد، واستغلاله لقصة إصابته للتواجد في المدينة لبحث هذه الإمكانية مع الرئيس “جوزيب ماريا بارتوميو”.

وقالت صحيفة سبورت الكتالونية في عددها الصادر اليوم “عاد نيمار إلى برشلونة لزيارة الطبيب رامون كوجات للكشف على مشط قدمه بعد قيامه بالعملية الجراحية عند الطبيب ذاته”.

ما رأي بارتوميو في عودة نيمار؟

نيمار جونيور في برشلونة لإجراء عملية جراحية في كاحله المصاب (صور: Sport)

تطرق بارتوميو إلى الحديث عن قضية عودة نيمار إلى صفوف برشلونة مرة أخرى في حديث خص به صحيفة “الآس” مؤخرًا، حيث نفى خلاله أن يكون اللاعب أو والده قد تحدثا معه في هذا الأمر، مؤكدًا أن هذه القصة مختلقة ولا تعدو كونها شائعة.

وأكمل رئيس برشلونة قائلاً: “لم يتصل بي أحد أبدًا من أجل العودة، لا اللاعب أو والده، إنها مجرد شائعات، ولكن الحقيقة هي أنه لم يتصل بي أبدًا”.

وأوضح “لقد قابلته وتحدثنا عن كرة القدم، نيمار لاعب استثنائي وموهوب، ولعب بشكل جيد هنا، إذا تحدثنا عن المشروعات الرياضية لبرشلونة فقد اتخذ النادي قرارات وتعاقدنا مع فيليب كوتينيو وعثمان ديمبلي، وتعاقدنا مع لاعبين أصغر سنا”.

الانتخابات

جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة (صور: The Guardian)

على جانب أخر، أكد بارتوميو أنه على استعداد للتصويت لصالح جوزيب جوارديولا، اللاعب والمدرب السابق لبرشلونة، إذا ما ترشح لمنصب رئيس النادي الكتالوني في الانتخابات المقبلة.

كما أشار إلى أهمية أن يترشح كل من جوارديولا وجيراد بيكيه، في الانتخابات معًا لمنصبي الرئيس والنائب، لإحداث مفاجأة مدوية ومن ثم ضمان تحقيق نتائج جيدة في الانتخابات.

وقال بارتوميو: “لا أعتقد أن بيكيه وجوارديولا سيترشحان كل على حدى، عليهما أن يترشحا معا لإحداث المفاجأة، جوارديولا مدرب عبقري وإذا ترشح فالطبع سأصوت له”.

وأوضح بارتوميو أن بيكيه أكد له خلال تجديد تعاقده أنه سيظل يمارس كرة القدم لأنه يرتدي قميص برشلونة، مضيفًا بقوله: “عندما جدد بيكيه تعاقده قال لي أنه يفعل هذا لأنه يلعب في برشلونة، ولهذا فإنه لن يترك كرة القدم من أجل متابعة أعماله التجارية”.