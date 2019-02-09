تعرف على حكم مباراة الزمالك والنجوم بالدوري المصري

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام مواجهة الزمالك والنجوم والمقرر إقامتها مساء اليوم السبت في إطار مباريات الجولة الواحدة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.
ويدير اللقاء طاقم مكون من الحكم محمدعادل ويعاونه يوسف البساطي ومحمد عبد المجيد، وأحمد صالح حكما رابعا، وكل من طارق سامي وأحمد حمدي حكما خامسا.
ويدخل الزمالك اللقاء وهو يحتل صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد
جدير بالذكر نجح النجوم بالتغلب علي الزمالك الدور الأول بهدف دون رد عن طريق صلاح أمين.
وكان الزمالك قد سقط أمام النجوم في مواجهة الدور الأول بهدف دون رد سجله المهاجم المخضرم صلاح أمين.
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