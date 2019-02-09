رياضة | رومان رينز يظهر في مسلسل للأطفال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رومان رينز يظهر في مسلسل للأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد تخلي "رومان رينز" منذ عدة أشهر عن بطولة اليونيفرسال من أجل علاج مرض "اللوكيميا"، وجاء هذا الخبر صادما لكل عشاق المصارعة سواء من محبي أو كارهي "رينز" ومنذ تلك الفترة لم يظهر في محافل اعلانية الا قليلا جدا.

لكن جاء ظهوره هذه المرة بشكل يطمئن الجماهير الاتحاد عليه من خلال إحدي مسلسلات قناة نكيلوديون للأطفال كضيف شرف الذي جاء ليشكو جيرانه عما فعلوه في مزرعته وأن تكرر هذا الأمر سيتحول لشرير وينتقم منهم، وهذا الظهور يؤكد أن علاجه مع المرض يسير بشكل جيد ونتمنى له العودة للاتحاد مرة أخري.