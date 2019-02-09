رياضة | محمد صلاح في مهمة جديدة مع ليفربول أمام بورنموث

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يتطلع ليفربول لاستعادة نغمة الانتصارات مجددا وذلك عندما يتسقبل بورنموث في الخامسة من مساء اليوم السبت على ملعب "الأنفيلد" ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج".

ويدخل الريدز هذا اللقاء باحثا عن النقاط الثلاث للعودة من جديد للانفراد بصدارة جدول الترتيب، بعدما انتزعها منه مانشستر سيتي بفوزه على إيفرتون بهدفين نظيفين.

ويخوض ليفربول لقاء اليوم بهدف واحد فقط وهو الفوز للاستمرار في صدارة الترتيب، بعدما فقد ٤ نقاط في أخر مباراتين بالتعادل على ملعبه أمام ليستر سيتي ١-١ وبنفس النتيجة خارج ملعبه أمام وست هام يونايتد.

وتلقى يورجن كلوب المدير الفني للريدز خبرا سعيدا باستعادة المصابين هندرسون وفاليندوم وتأكد جاهزيتهما للقاء.

وطالب أندي روبرتسون لاعب ليفربول، زملاءه بالهدوء خلال لقاء الفريق مع ضيفه بورنموث، وشدد روبرتسون "لم يحن الوقت للشعور بالذعر".

وأضاف: "مازلنا نملك الحظوظ الأوفر للفوز بالبطولة. إننا بحاجة لمحاولة اجتياز الصعوبات التي نواجهها في المباريات المقبلة".

في المقابل يسعى بورنموث لتحقيق مفاجأة قوية في مباراة اليوم، والخروج بنتيجة إيجابية تدفعه للتقدم خطوة مهمة على سلم الترتيب.

وفي نفس الجولة يلتقي فريق فولهام مع مانشستر يونايتد، وواتفورد مع بورنموث، وبرايتون مع بيرنلي.

بالأرقام.. ليفربول الأكثر ربحا في تاريخ البريميرليج أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن عن تحقيق أرباح بلغت 1 25 مليون باوند عن السنة المالية المنتهية في مايو 2018 قبل إحتساب الضريبة . وأكدت التقارير على أن ليفربول أصبح أكثر فريق تحقيقا للأرباح المالية في موسم واحد متجاوزاً ليستر سيتي (92,5 مليون باوند) في موسم تحقيق للقب التاريخي في عام 2016 .