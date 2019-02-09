رياضة | محمد عادل حكما لمواجهة الزمالك والنجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عادل حكما لمواجهة الزمالك والنجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين الحكم محمد عادل لإدارة مباراة النجوم والزمالك المقرر لها اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين للدوري العام.

ويعاون محمد عادل في إدارة لقاء الزمالك والنجوم كل من يوسف البساطي ومحمد عبد المجيد، وأحمد صالح حكماً رابعاً، وكل من طارق سامي وأحمد حمدي حكماً خامساً.

الزمالك يسعى للثأر من النجوم