كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. مجلس الأهلي يعقد اجتماعه الطارئ للرد على اتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة اجتماعا طارئا اليوم السبت بعدما دعا له منذ يومين عقب اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية .
ويأتي الاجتماع لمناقشة انتهاك اللوائح الذي جرى في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية الأربعاء الماضي والرد على التجاوزات وحفظ الحقوق الأدبية والفنية للنادي وقياداته وجماهيره.
ومن المقرر أن يشهد الاجتماع ، مفاجأة لرئيس نادي الزمالك ، وذلك من خلال تقديم شكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" ضد رئيس القلعة البيضاء، لتكون ردا قويا على تجاوزه في حق النادي الأحمر مؤخرا، وفقا للقلعة البيضاء.
ومن المنتظر أن يعلن النادي الأهلي عن هذا القرار بشكل رسمي في اجتماعه الطارئ لمناقشة الأحداث التي وقعت في اتحاد الكرة.
ويدعم الأهلي شكواه بأن الاجتماع الذي دعا له اتحاد الكرة مع الأندية كان رسميا، وهو ما يعني أنه سيتم تطبيق عقوبة جديدة على رئيس الزمالك، لأنه سبق أن تم إيقافه من قبل الاتحاد الإفريقي.
يذكر أن الكاف سبق واشترط أن يكون الاجتماع الذي دعا له اتحاد الكرة المصري رسميا، من أجل فرض عقوبة جديدة على رئيس الزمالك.
بأوامر "فيفا".. لجنة الحكام تفجر مفاجأة عن هدف إنبي الملغي في الأهلي
كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام مفاجأة جديدة عن هدف إنبي الملغي في شباك الأهلي بالجولة الماضية من الدوري.
وقال عبد الفتاح في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"ادافع عن الحكام مثلما تدافع الأندية عن نفسها وتلك الأزمة مفتعلة".
وأضاف :"أخطاء التحكيم واردة على مستوى العالم ولكن التركيز مع الحكام في مصر أكبر".
وتابع :"التعصب بين الأندية وصل لمرحلة خطيرة وهناك ظلم كبير واقع على الحكام".
وأردف قائلا :"عرضنا هدف إنبي الملغي في الأهلي على الحكم جمال الشريف والاتحاد الدولي لكرة القدم للاستفسار عن الموقف، وأخبرونا أنه تسلل حتى لا يتهمنا أحد بالانحياز".
واختتم عبد الفتاح تصريحاته قائلاً :"لا توجد ركلات جزاء للأهلي في مباراته اليوم أمام حرس الحدود".
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | اليوم.. مجلس الأهلي يعقد اجتماعه الطارئ للرد على اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.